В Баренцевом море корабли Северного флота отрабатывают задачи противолодочного учения

Вчера в Баренцевом море в рамках плановых мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения две корабельные поисково-ударные группы Северного флота приступили к отработке задач по поиску подводной лодки условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения.

В состав корабельной поисково-ударной группы Кольской флотилии разнородных сил вошли малые противолодочные корабли (МПК) «Брест» и «Снежногорск». МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» действуют в составе корабельной поисково-ударной группы Беломорской военно-морской базы.

На отдельных этапах данного учения корабельные поисково-ударные группы будут взаимодействовать с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота.

Учение проходит в двухстороннем формате. Корабельным поисково-ударным группам противодействуют подводные лодки Северного флота, перед экипажами которых стоит задача скрытно выйти в торпедную атаку и поразить корабельную группировку условного противника.

Итоги подобных учений подводятся уже в базе по их завершению после тщательного анализа всех отчетных материалов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе таких маневров экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок учатся действовать в сложных условиях обстановки, максимально приближенным к условиям современно морского боя.