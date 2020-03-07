В Баренцевом море корабли Северного флота провели операцию по передаче грузов на ходу и в сложных погодных условиях

Новейший средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин» провёл в Баренцевом море плановое учение по передаче твёрдых и жидких грузов на ходу траверзным способом. В учении также принял участие фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», который продолжает выполнять в полигонах боевой подготовки Северного флота программу испытаний.

Учение по передаче грузов прошло в Баренцевом море в сложных погодных условиях, при волнении моря 2-3 балла и скорости ветра 10- 15 метров в секунду.

При передаче грузов фрегат и танкер шли со скоростью в 12 узлов на расстоянии от 50 до 70 метров друг от друга. В рамках проведения учения с борта танкера на фрегат было передано несколько тонн сухих и жидких грузов. При проведении мероприятия особое внимание уделялось соблюдению требований экологической безопасности.

Средний морской танкер-снабженец «Академик Пашин» проекта 23130 вошёл в состав Северного флота 21 января сего года. Судно построено на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Оно оснащено дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс «Arc 4».