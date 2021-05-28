В Баренцевом море крейсер Северного флота «Пётр Великий» совместно с авиацией приступил к отработке боевых задач

В Баренцевом море в полигонах боевой подготовки тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Северного флота «Пётр Великий», взаимодействуя с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО, приступил к выполнению учебно-боевых задач.

На первом этапе учебного мероприятия была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолёт Ил-38.

Затем экипаж отработал взаимодействие с противолодочными вертолётами Ка-27 по поиску подводных лодок противника.

В течение ближайшего времени с экипажем крейсера «Пётр Великий» пройдёт ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, в ходе которых будут выполнены учебно-боевые упражнения с практическим применением оружия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ТАРКР «Пётр Великий» – это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей и для обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер «Пётр Великий» оснащён крылатыми ракетами «Гранит», корабельными комплексами противовоздушной обороны, зенитно-ракетным, артиллерийским и противолодочным вооружением.