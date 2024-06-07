В Баренцевом море на завершающем этапе учения экипаж БПК «Адмирал Левченко» выполнил торпедную стрельбу по подводной цели и глубинное бомбометание

Соединение больших противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота во взаимодействии с противолодочной авиацией и одной из подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море выполнило комплекс практических стрельб противолодочным вооружением.

Данное плановое мероприятие боевой подготовки отрабатывалось на завершающем этапе зачётного тактического учения по противолодочной обороне корабельной поисково-ударной группы, в состав которой вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Левченко» и «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе учения корабельная поисково-ударная группа отрабатывала различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем подводной лодки и противолодочной авиацией - дальним противолодочным самолётом Ту-142.

Моряки-противолодочники в ходе данного выхода в море успешно отработали комплекс упражнений с комбинированным применением различных средств и способов поиска подводных лодок противника.

На завершающем этапе учения экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» выполнил торпедную стрельбу по подводной цели и глубинное бомбометание, а экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» помимо торпедного вооружения и глубинных бомб также применил по данной цели корабельный противолодочный ракетный комплекс.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515868@egNews