В Баренцевом море начался сбор-поход разнородных сил Северного флота

В Баренцевом море вчера начался сбор-поход разнородных сил Северного флота. Как отметил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, под руководством которого проходит сбор-поход, «в рамках данного планового итогового мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота, планируется также провести ряд зачетных тактических учений, выполнить ракетные, зенитные, артиллерийские, торпедные и другие стрельбы».

Как сообщает пресс-служба СФ, на различных этапах сбор-похода планируется задействовать более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

Активная фаза сбор-похода продлится в течение нескольких дней.

В целях безопасности районы выполнения боевых упражнений на время их проведения закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации. Об этом судоводители предупреждены заранее.