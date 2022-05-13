В Баренцевом море подводники Северного флота отработали противолодочную борьбу

Экипажи атомных подводных лодок третьего и четвертого поколения «Вепрь» и «Казань» в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения приняли участие в тактическом учении по противолодочной борьбе.

Мероприятие было проведено в полигонах флота в Баренцевом море в дуэльном варианте на глубинах до 100 метров. Подводники отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и уничтожение противника, обозначив торпедную стрельбу электронным пуском.

По завершении учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421019@egNews