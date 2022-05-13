Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 15:30
В Баренцевом море подводники Северного флота отработали противолодочную борьбу
Экипажи атомных подводных лодок третьего и четвертого поколения «Вепрь» и «Казань» в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения приняли участие в тактическом учении по противолодочной борьбе.
Мероприятие было проведено в полигонах флота в Баренцевом море в дуэльном варианте на глубинах до 100 метров. Подводники отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и уничтожение противника, обозначив торпедную стрельбу электронным пуском.
По завершении учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421019@egNews
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