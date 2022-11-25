В Баренцевом море проходит учение по поиску подводных лодок условного противника

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море приступил к плановому учению по поиску подводных лодок.

В течение нескольких дней корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота будет отрабатывать задачи по своему основному предназначению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, морякам-противолодочникам активно противодействует экипаж атомной подводной лодки, перед которым в свою очередь стоит задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить надводный корабль.

В ходе учения в заданном районе Баренцева моря экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» приступил к выполнению мероприятий по поиску подводных лодок, отрабатывает приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12446397@egNews