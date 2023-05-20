В Баренцевом море прошли учебно-боевые мероприятия с участием разнородных сил Северного флота

Отряд боевых кораблей, взаимодействуя с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО СФ, отработал поиск и уничтожение подводной лодки, противовоздушную оборону на переходе морем.

Тральная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ обеспечила выход корабельных сил из пунктов постоянного базирования и развертывание корабельных группировок. Корабельные группы выполнили задачи совместного маневрирования с учетом требований навигационной безопасности. Поисково-спасательные силы отработали задачи по спасательной подготовке.

На борту эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» было более 30 нахимовцев Мурманского Нахимовского военно-морского училища для прохождения морской практики.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учение прошло в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки. После его завершения разнородные силы флота вернулись в пункты постоянного базирования.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467875@egNews