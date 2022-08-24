В Баренцевом море прошло противолодочное учение кораблей Северного флота

В рамках проходящего на Северном флоте учения с группировкой разнородных ударных сил тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» в составе отряда отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в Баренцевом море.

Противолодочные задачи корабли выполнили совместно с экипажами самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27 объединения ВВС и ПВО флота, которые проводили аналогичное лётно-тактическое учение.

В тесном взаимодействии моряки и лётчики отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, роль которого исполнил экипаж одной из единиц подводных сил, выполняющий задачи боевой подготовки в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе противолодочного учения экипажи крейсера «Пётр Великий» и эсминца «Адмирал Ушаков» выполнили противоторпедное маневрирование и постановку защиты от торпед противника, а также провели ответную атаку с применением практического противолодочного оружия - без боезапаса.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435081@egNews