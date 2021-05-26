В центре Мурманска вводятся ограничения движения автотранспортаСтартовала программа детского туристического кешбэка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.05.21 11:30

В Баренцевом море прошло учение корабельных тактических групп Северного флота

В прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море состоялось комплексное учение корабельных тактических групп. В нём было задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечения из различных соединений Северного флота, а также самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ противолодочной авиации. Руководил учением заместитель командующего флотом вице-адмирал Олег Голубев с борта тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

В ходе учения были отработаны действия сил флота по развёртыванию корабельной группировки в море, противоминному обеспечению, поиску подводных лодок, отражению налёта авиации и средств воздушного нападения условного противника, поражению имитированных морских и воздушных целей с практическим выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб, а также постановкой пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.

В начале учения отряд боевых кораблей в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и малого ракетного корабля «Рассвет» отработал выход в море из главной базы Северного флота – Североморска по протраленному фарватеру за противоминными кораблями – базовыми тральщиками «Соловецкий юнга» и «Ядрин».  Во время движения по Кольскому заливу военные моряки отразили атаку условных диверсантов на быстроходных лодках. Для ведения огня по противнику на верхней палубе крейсера «Пётр Великий» были расставлены морские пехотинцы и военнослужащие подразделения охраны корабля.

В море корабли отработали маневрирование в составе походного ордера, выполнили поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с корабельной поисково-ударной группой из малых противолодочных кораблей «Брест» и «Юнга», противолодочными вертолётами Ка-27 и самолётами Ил-38. Для поиска подводной лодки, роль которой выполнил ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск», экипаж вертолёта использовал опускаемую гидроакустическую станцию.

После всплытия атомной подводной лодки боевые расчёты малых противолодочных кораблей отработали стрельбу по условной подводной цели реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и малый ракетный корабль «Рассвет» отработали отражение с воздуха нападение условного противника с помощью зенитных ракетных комплексов «Кинжал» и «Оса».

Поражение надводных целей малые противолодочные и ракетные корабли отработали артиллерийскими установками АК-630 и АК-176.

Помимо боевых упражнений в ходе учения были отработаны задачи по поиску и спасению личного состава, на воде. В этом эпизоде приняли участие спасательный буксир «Николай Чикер» и рейдовые водолазные катера «Иван Швец» и РВК-1230, а также поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС.

По завершении комплексного учения все его участники прибыли на свои аэродромы и в пункты постоянного базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.05.21 21:11
Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире13:00«Спецотряд «Шторм»». Художественный сериал, 7 серия (16+)13:50«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья цены на морковь и картофель выросли больше всего-PRO Валюту (16+)Рубль в начале торгов слабо колеблется к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Переход на более экологичные виды топлива и модернизацию объектов ЖКХ губернатор Андрей Чибис обсудил с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Андрей Чибис обсудил с вице-премьером Викторией Абрамченко инициативы региона, направленные на интересы рыбаков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика