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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.21 14:00

В Баренцевом море российские моряки поздравили британских коллег с 80-летием первого союзного конвоя «Дервиш»

В нейтральных водах Баренцева моря экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» поздравил экипаж гидрографического судна «Эхо» ВМС Великобритании с 80-летием первого союзного конвоя «Дервиш».

От имени командира крейсера капитана 2 ранга Андрея Кривогузова по радиосвязи в адрес командира гидрографического судна коммандера Адама Коулза были переданы слова поздравления с 80-й годовщиной проводки первого союзного конвоя «Дервиш» на русском и английском языках.

В поздравлении было сказано, что «моряки Северного флота помнят и скорбят о тех жертвах, которые понесли наши союзники в борьбе с общим врагом». Командир ракетного крейсера Северного флота поздравил британских моряков с юбилеем и пожелал им мирного неба над головой.

В ответ командир британского судна поблагодарил российских моряков за сказанные слова и предупредил, что судно стопорит ход для отдания почестей в месте гибели крейсера «Эдинбург», погибшего в Баренцевом море в мае 1942 года.

Далее гидрографическое судно ВМС Великобритании продолжило свою деятельность в Баренцевом море по национальным планам памятных мероприятий, а ракетный крейсер Северного флота – по планам боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба СФ, 80 лет назад караван из шести британских и голландских судов под прикрытием боевых кораблей Королевского флота Великобритании прибыл в столицу русского Севера, город Архангельск. Приход первого союзного конвоя «Дервиш» послужил прологом к началу беспримерной в истории военной операции продолжительностью более четырех лет, в ходе которой в Северные порты Советского Союза был проведен 41 морской караван.

Планируется, что на следующей неделе в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию проводки первого союзного конвоя «Дервиш», которые пройдут в Архангельской области, примет участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

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