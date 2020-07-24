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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.20 09:15

В Баренцевом море с экипажем БПК «Североморск» проведено учение по противовоздушной обороне

В полигонах боевой подготовки Северного фота в Баренцевом море экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» вчера выполнил зенитные стрельбы в рамках зачётного тактического учения по действиям одиночного корабля в море.

В ходе зачётного учения отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны корабля при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения.

Практический эпизод учения выполнили расчёты зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые осуществили пуски по имитируемой воздушной цели.

В рамках данного выхода в море экипажем БПК «Североморск» также были отработаны различные элементы маневрирования и проведены корабельные учения по борьбе за живучесть.

Как сообщает пресс-служба СФ, БПК «Североморск» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также два противолодочных вертолёта Ка-27.

26 июня, в день Военно-морского флота России, БПК «Североморск» примет участие в параде кораблей на рейде в Кольском заливе, а также продемонстрирует свои боевые возможности в одном из эпизодов военно-спортивного праздника.

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