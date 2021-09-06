В Баренцевом море с отрядом кораблей и судов обеспечения СФ прошло учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России

Экипажи отряда кораблей и судов Северного флота в Баренцево море приняли участие в учении по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации и по разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения. Мероприятие боевой подготовки проходило в районе морозостойкой ледовой стационарной платформы «Приразломная» в Баренцевом море.

По замыслу учения большой противолодочный корабль «Североморск», возглавляющий отряд, получил информацию от оперативной службы Северного флота о действиях неизвестного судна-нарушителя, выполняющего опасные маневры вблизи морской ледовой стационарной платформы.

С момента нарушения зоны безопасности платформы нарушителем экипаж большого противолодочного корабля «Североморск», продемонстрировав артиллерийское вооружение корабля, принудил его остановиться и лечь в дрейф. В роли судна нарушителя выступило спасательное-буксирное судно «Памир».

Часть условных террористов смогла проникнуть на морскую ледовую стационарную платформу «Приразломная» и захватила её.

С борта большого противолодочного корабля «Североморск» был поднят вертолёт Ка-27 с группой антитеррора из состава отдельной бригады морской пехоты Северного флота. Высадившись на платформе, морские пехотинцы ликвидировали нарушителей, часть из которых была задержана. Личный состав морской пехоты Северного флота ознакомился с устройством платформы и получил опыт действия на самой платформе, выполнив все поставленные задачи.

Как сообщает пресс-служба СФ, уникальность этого учения состоялась в том, что силы и войска арктической группировки Северного флота впервые действовали на самой морозостойкой ледовой стационарной платформе «Приразломная», ранее данное учение проводилось только в её районе.