В Баренцевом море сформирован отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота

Сегодня, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, в Баренцевом море сформирован отряд боевых кораблей Северного флота. В составе отряда действуют: большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Участники отряда приступили к отработке маневрирования в различных вариантах походного ордера, провели учение по связи. В ближайшее время моряки отработают совместные задачи с палубной авиацией. Во время выхода в море экипажи кораблей также проведут учение по обороне отряда от атаки средств воздушного нападения условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипажи кораблей и судов обеспечения также отработают ряд задач во время стоянки на незащищённом рейде, в том числе мероприятия противоподводно-диверсионной обороне и выполнят практическое гранатометание.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12473596@egNews