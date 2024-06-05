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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 09:30

В Баренцевом море силы Северного флота отрабатывают задачи противолодочного учения

В рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения силы Северного флота приступили в Баренцевом море к плановому противолодочному учению.

Вчера из главной базы Северного флота города Североморска в назначенные районы в составе корабельной поисково-ударной группы вышли большие противолодочные корабли «Адмирал Левченко» и «Вице-адмирал Кулаков».

Противоминное охранение больших противолодочных кораблей обеспечила корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Соловецкий Юнга».

В ходе учения корабельной поисково-ударной группе предстоит отработать различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем подводной лодки и противолодочной авиацией - с использованием корабельных противолодочных вертолётов Ка-27 и противолодочных самолётов Ил-38.

В учении также принимают две атомные подводные лодки Северного флота. Одна из них – многоцелевая – будет действовать совместно с корабельной поисково-ударной группой, а второй предстоит обозначить условного противника.

На завершающем этапе учения экипажи противолодочных кораблей выполнят боевые упражнения с применением противолодочного вооружения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515474@egNews

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