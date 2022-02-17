В Баренцевом море силы Северного флота провели противолодочное учение

Силы Северного флота в Баренцевом море провели учение по поиску и условному уничтожению подводной лодки противника.

В рамках учения отрабатывались мероприятия по проверке отсутствия слежения за силами флота, поиску иностранных подводных лодок и установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря.

Маневрирование при поиске подводных лодок, применение гидроакустического и противолодочного вооружения отработал экипаж большого противолодочного корабля «Североморск». Его экипаж выполнил комплекс мероприятий по поиску, принуждению к всплытию и условному уничтожению подводной лодки противника, роль которого была отведена одной из атомных подводных лодок Северного флота.

В то же время экипажи атомных подводных лодок Северного флота в рамках подводной дуэли отработали подводное маневрирование, применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска и алгоритм действий при обнаружении и атаке подводного противника.

Учение прошло без фактического применения торпедного боезапаса.

В настоящее время в учении задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота и более 10 летательных аппаратов морской авиации Северного флота. В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.

Данное мероприятие боевой учебы состоялось в рамках планового учения разнородных сил Северного флота, проводимого под руководством командующего флотом – Героя России адмирала Александра Моисеева.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Как сообщает пресс-служба СФ, основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12409254@egNews