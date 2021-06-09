В Баренцевом море в рамках учения разнородных сил Северного флота развернута группировка ракетных крейсеров

Сегодня в рамках двухстороннего зачетного тактического учения разнородных сил Северного флота по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений, которое началось 7 июня в акватории Баренцева моря, развернута группировка ракетных крейсеров.

Корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» вышла в полигоны боевой подготовки Северного флота в соответствии с планом учения.

Выход ракетных крейсеров из пункта постоянного базирования обеспечили две корабельные тральные группы. Морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Машинист», «Ельня», «Соловецкий Юнга» и «Ядрин» отработали действия по поиску мин при сопровождении надводных кораблей лодок в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море, используя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы.

Накануне, 8 июня, в районах, в которых предстоит действовать ракетным крейсерам Северного флота, осуществили поиск подводных лодок три корабельных поисково-ударных группы.

В ближайшее время экипажи ракетных крейсеров в составе корабельной ударной группы отработают организацию всех видов обороны, взаимодействие с авиацией, другими тактическими группами, действующими в море, совместное противодействие корабельным группировкам условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил, выполнение ряда зачётных боевых упражнений с применением практического оружия.

В настоящее время в рамках двухстороннего зачетного тактического учения разнородных сил Северного флота, которое проходит под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.