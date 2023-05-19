В Баренцевом море вышли разнородные силы Северного флота для отработки плановых задач боевой подготовки

Сегодня в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки.

В полигонах боевой подготовки действуют отряд боевых кораблей во главе с эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков», подводные лодки, корабельно-тральная группа, корабельная поисково-ударная группа, силы поисково-спасательного обеспечения, летательные аппараты различных типов армии ВВС и ПВО.

Выход корабельных сил из пунктов постоянного базирования и развертывание корабельных группировок обеспечили минно-тральные силы соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В море планируется провести ряд учений, в том числе учение по поиску и атаке подводной лодки корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией, спасению личного состава, терпящего бедствие в море, а также по противовоздушной обороне.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467818@egNews