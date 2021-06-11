В Баренцевом море завершилось учение разнородных сил Северного флота по защите морских рубежей России в Арктике

В соответствии с планами боевой подготовки на летний период обучения в Баренцевом море завершилось двухстороннее зачетное тактическое учение по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений.

Командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, оценивая результаты, отметил, что все поставленные задачи были успешно решены. Более детальный анализ всех выполненных мероприятий боевой подготовки будет проведен в ближайшее время.

В ходе учения, которое началось в понедельник 7 июня, оценивались: практические навыки офицеров штабов в управлении силами; тактические приемы и способы противодействия корабельным группировкам противника; организация обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций и обеспечения безопасности морской экономической зоны Российской Федерации.

Основным и завершающим этапом учения стало проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил.

В ходе учения, в котором задействовано 8 тактических групп, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов, более 2,2 тысяч военнослужащих, были выполнены 17 зачетных мероприятий боевой подготовки. 7 из них будут представлены на приз Главнокомандующего ВМФ по видам боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время силы, участвовавшие в учении, приступили к этапу свертывания и возвращаются в пункты базирования. Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», с борта которого осуществлялось руководство двухсторонним зачётным тактическим учением, уже зашёл в главную базу Северного флота – Североморск.