В бассейне Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» завершается капитальный ремонт

Сейчас подрядная организация выполняет пуско-наладочные работы, включает автоматику бассейна в тестовом режиме. Во время рабочего объезда стройплощадок в этом убедился руководитель министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Бассейн уже давно нуждался в капитальном ремонте, такие работы проходят здесь впервые за 30 лет. Объект вошёл в план «На Севере – жить», и сейчас для безопасности и удобства бассейна в нём появилась новая система вентиляции, готова система тёплого пола. Смонтированы настенные панели», – рассказал Алексей Грачиков.

Также специалисты облицевали чаши бассейнов и пол керамической плиткой. Бригады отремонтировали прилегающие к бассейнам помещения: душевые и раздевалки. Выполнена внутренняя отделка первого этажа. Подходит к финалу ремонт помещений подвала.

Как уточнил Алексей Грачиков, в рамках проекта был обновлён в том числе и зал бокса.

Региональное Министерство строительства, отмечает, что ранее в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» был выполнен капитальный ремонт многофункционального фойе и зала со скалодромом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/