В бассейне пошёл разговор о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов в условиях экономических вызовов

4 сентября в бассейне «Североморец» в Североморске губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с физкультурным активом Заполярья и лидерами спортивной сферы. В рамках мероприятия глава региона подробно рассказал о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов в условиях экономических вызовов.

«Как и многие субъекты России, Мурманская область столкнулась с серьёзным вызовом — сокращением доходов бюджета. Только в 2024 году регион недополучил 20 млрд рублей. Однако даже в этих условиях нам удалось сохранить социальную направленность бюджета — более 50% расходов идёт на социальные нужды», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что работа над повышением эффективности ведётся постоянно. Так, с 2018 года в регионе действует Программа оздоровления государственных финансов. В ней предусмотрены меры по улучшению сбора налогов и других доходов, а также распределению расходов областного и местных бюджетов. С учётом новых задач программа актуализирована и реализуется совместно с муниципалитетами. Кроме того, проанализирована деятельность 769 областных и муниципальных учреждений, что позволило разработать комплексный план по повышению эффективности бюджетных учреждений.

«Тема повышения эффективности, повышения производительности труда – это вообще национальный проект. Мы первые пять лет занимались этим в экономике, сейчас в конечной социальной сфере. Это означает, что в бюджетных учреждениях административного и прочего персонала должно быть меньше, юридических лиц должно быть меньше, и чтобы эти высвобожденные деньги оставались в системе», — подчеркнул Андрей Чибис.

В результате укрупнения юридических лиц в регионе создано 14 спортшкол из 29. Высвобождено 3,6% сотрудников сферы спорта, в основном это административно-управленческий и прочий персонал. 40% из них — сотрудники пенсионного возраста, которые ушли на заслуженный отдых с полным соблюдением социальных гарантий. 26% уже трудоустроены на новые должности в системе, с остальными ведется работа.

«В результате этой работы удалось сэкономить более 110,5 млн рублей. Все деньги останутся в отрасли. Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в регионе — 84075 рублей. Дополнительно мы ввели систему стимулирующих выплат: для новых специалистов — не менее 50% к окладу на первые три года, за наставничество — 10% к окладу, за результативную подготовку спортсменов — от 20% до 200% от должностного оклада, премии по итогам спортивного года в размере 30 тысяч рублей», — отметил губернатор.

Также глава региона сообщил о проведении муниципальной реформы: количество местных администраций сократится с 34 до 17, а число депутатов уменьшится на 42% — с 512 до 296 мандатов. Это позволит оптимизировать расходы при сохранении качества услуг и прямой связи с населением.

«Проведена работа по приведению в соответствие ставки упрощённой системы налогообложения, которая была одной из самых низких в стране, и арендной платы за землю, которая не менялась 10 лет. Ожидается, что принятые меры обеспечат финансовый эффект, который позволит региону и в дальнейшем реализовывать все социально значимые проекты», — резюмировал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552865/#&gid=1&pid=11

