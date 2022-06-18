В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0-17,0%

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2022 года замедлилась до 17,52% после 18,16% в апреле. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (16,93%) и России в целом (17,10%).

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2022 года замедлилась до 17,52% после 18,16% в апреле. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (16,93%) и России в целом (17,10%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на замедление инфляции в регионе в основном оказали влияние снижение потребительского спроса на рынках отдельных товаров и услуг, укрепление рубля, а также рост внутреннего предложения топлива.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Инфляция 7,41 8,18 16,16 18,16 17,52 Базовая инфляция 7,56 8,75 18,48 20,79 20,73 Прирост цен на Продовольственные товары 8,13 9,04 13,98 17,17 17,32 из них: - плодоовощная продукция 9,45 11,90 28,30 30,61 26,23 Непродовольственные товары 8,40 9,43 20,94 22,10 22,08 Услуги 5,37 5,68 12,03 13,88 11,66 из них: - ЖКХ 3,93 4,59 5,19 5,19 5,48 - пассажирский транспорт 17,29 11,35 9,28 18,15 6,68

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в регионе в мае увеличился до 17,32% после 17,17% в апреле.

Увеличение затрат сельскохозяйственных предприятий на корма для животных, в том числе из-за удорожания зерна, отразилось на стоимости сырого молока и отдельных видов мяса. Повышение стоимости сырья, в свою очередь, привело к ускорению роста цен на некоторые виды молочной продукции и мясных изделий. Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены данных продуктов, выступила нехватка упаковки, в том числе из-за логистических проблем. Вместе с тем крупному местному производителю молочной продукции во второй половине мая удалось полностью решить вопрос с поставками упаковки.

Сдерживающее влияние на динамику цен продуктов питания оказало увеличение предложения отдельных видов овощей. Так, например, расширение поставок ранней капусты из стран ближнего зарубежья привело к замедлению роста цен на нее.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае в результате действия разнонаправленных факторов практически не изменился и составил 22,08% после 22,10% в апреле.

Повышение издержек отечественных производителей одежды на фоне перестройки логистических цепочек и задержек в поставках тканей и фурнитуры обусловило ускорение роста цен на одежду.

В свою очередь укрепление рубля и продолжающееся охлаждение потребительской активности, после ее всплеска в начале весны, во многом определили замедление роста цен на некоторые товары длительного пользования: легковые автомобили, телевизоры, смартфоны и компьютеры.

Схожие причины повлияли на снижение годовых темпов прироста цен на ряд лекарственных препаратов.

Расширение предложения моторного топлива на внутреннем рынке на фоне сокращения экспортных поставок стало причиной продолжающегося замедления роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в мае снизился и составил 11,66% после 13,88% в апреле.

Снижение банками процентных ставок по потребительским кредитам вслед за общим снижением ставок в экономике обусловило замедление роста стоимости платы за пользование потребительским кредитом.

Уменьшение пассажиропотока, в том числе в связи с временным закрытием аэропортов ряда регионов России, обусловило снижение годового темпа прироста цен на авиабилеты.

Укрепление рубля определило снижение годового темпа прироста цен на услуги зарубежного туризма.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в мае 2022 года снизилась до 16,93% после 17,69% месяцем ранее. При этом уровень инфляции в округе оставался несколько ниже, чем в целом по России (17,10% в мае). Замедление инфляции на Северо-Западе, как и в целом по стране, связано главным образом с коррекцией цен на небольшую группу товаров и услуг за счёт укрепления рубля и исчерпания эффектов ажиотажного спроса. Дополнительное влияние на снижение инфляции в мае оказало расширение предложения отдельных продовольственных товаров.

В целом по России годовая инфляция в мае замедлилась до 17,10%, месячный прирост – до 0,18% (с поправкой на сезонность), это минимум с февраля 2020 года. Снижение инфляционного давления отражало прежде всего коррекцию цен на отдельные товары и услуги в условиях значительного укрепления рубля и ослабления потребительского спроса после мартовского всплеска. Значимый вклад в замедление внесли также разовые факторы на рынке плодоовощной продукции. Месячные показатели устойчивой составляющей ценовой динамики остались выше 4% (в аннуализированном выражении). Продолжилось повышение годового темпа роста цен на многие группы продуктов питания, отражавшее дальнейший перенос затрат. Важными факторами для будущей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0 – 17,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.