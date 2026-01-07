В Белокаменке будут проводиться взрывные работы

Главного управления МЧС России по Мурманской области сообщает, что 8 и 9 января с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.00 будут производиться взрывные работы с укрытием металлическими щитами взрываемой площади на территории объекта «Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов» в посёлке Белокаменка Мурманской области.

«Предупреждаем местное население о недопустимости приближения к границам зоны взрывных работ ближе, чем на 600 метров! Место проведения взрывных работ будет обозначено, огорожено и обеспечено пикетами», - предупреждают региональные спасатели.

#МЧСМурманск рекомендует сохранять спокойствие и не волноваться: это плановые работы.