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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.21 11:00

В Белокаменке открыты пункты медосмотра и регистрации для иностранных рабочих

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с прибывшим в Заполярье председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. Глава региона сообщил гостю, что в рамках договорённостей между областью и компанией на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа» в Белокаменке открыты пункты медосмотра и регистрации для иностранных рабочих. Губернатор также поблагодарил Леонида Михельсона за вклад компании в промышленное развитие и наполнение бюджета Мурманской области.

«Отдельное спасибо Вам за поддержку в вопросе газификации региона. Понятно, что задача непростая, и пока неизвестно точно, какое будет принято решение, но Ваша настойчивая поддержка, безусловно, даёт нам шанс», – отметил Андрей Чибис.

В свою очередь Леонид Михельсон подчеркнул, что ЦСКМС на данный момент работает лишь наполовину своей проектной мощности.

«Всё только начинается. Практически сейчас работает только половина Центра, всё, что связано с платформами гравитационного типа. Но работа движется по графику, сейчас там начинают производиться модули, заработали цеха. Численность работников также будет увеличиваться, и сумма подоходного налога – расти. У нас там будет порядка 16 тысяч постоянно работающих», – пояснил руководитель компании «НОВАТЭК».

Леонид Михельсон также отметил, что с развитием производства вырастет и число компаний-подрядчиков проекта, которые будут зарегистрированы в Мурманской области и смогут рассчитывать на льготы в рамках ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подрядные компании, участвующие в реализации проекта ЦСКМС, получившие статус резидента ТОР «Столица Арктики»:

1. ООО «Ренейссанс Арктик». Объем инвестиций – 68,72 млн рублей. Новых рабочих мест – 1549. Локализация: площадка «Крондекс». Специализация: укрупненная сборка металлоконструкций (сабдэков) и трубопроводных узлов.

2. ООО «Праймлайн» (ООО «Русгазшельф»). Объём инвестиций – 450 млн рублей. Новых рабочих мест – 40. Локализация: микрорайон Абрам-Мыс. Специализация: сборка модулей верхних строений.

3. ООО «Пондера Арктик». Объем инвестиций – 32,3 млн рублей. Новых рабочих мест – 636. Локализация: «Крондекс» (площадка «Ренейссанс Арктик»). Специализация: сварочные работы.

На стадии подписания соглашения об осуществлении деятельности на ТОР «Столица Арктики»:

1. ООО «Арктик Энерджис». Объем инвестиций – 90 млн рублей. Новых рабочих мест – 1225. Локализация: ЦСКМС (Белокаменка). Специализация: инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектам строительства.

2. ООО «Маммут Мурманск». Объем инвестиций – 32,1 млн рублей. Новых рабочих мест – 461. Локализация: ЦСКМС (Белокаменка). Специализация: подъем, перемещение и транспортировка тяжеловесных грузов.

 

 

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