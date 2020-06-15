В Белокаменке снят режим карантина

С сегодняшнего дня снимаются ограничения, введённые в Междуречье из-за угрозы распространения коронавируса. Благодаря своевременно принятым мерам и профессиональной работе врачей эпидемиологическая обстановка на стройплощадке в Белокаменке стабилизировалась. Об этом, открывая оперативное совещание, объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы снимаем режим карантина с площадки в Белокаменке. Была проведена сложнейшая спецоперация по ликвидации очага распространения коронавируса на этой территории и сейчас мы констатируем, что она прошла успешно», – сказал губернатор Мурманской области.

Глава региона подчеркнул, что ситуация была сложной и сопровождалась высокими рисками. Андрей Чибис поблагодарил за четкую и слаженную работу оперативный штаб, Роспотребнадзор, компанию «НОВАТЭК», правоохранительные органы и МЧС России, отдельно отметив заслуги медицинских работников, назвав их труд по-настоящему героическим.

Всего с момента выявления COVID-19 на строительной площадке зарегистрировано 2292 случая, сейчас их фиксируются единицы. Вахтовики с Белокаменки продолжают терапию и проходят лечение в медучреждениях Мурманской области.

По согласованию с компанией «НОВАТЭК» и подрядными организациями особый режим въезда и выезда на строительную площадку пока сохраняется.

Ранее Белокаменка была исключена из списка очагов распространения коронавируса. В вахтовом городке, где живёт и работает более девяти тысяч человек, был реализован целый комплекс мер в борьбе с COVID-19: своевременная локализация объекта, противоэпидемические мероприятия, тотальное скрининговое тестирование персонала, создание в кратчайшие сроки новой инфраструктуры для разобщения, лечения и обсервации вахтовиков.

Оперативно в Белокаменке был развернут современный аэромобильный госпиталь МЧС России, который прибыл в Мурманскую область по просьбе главы региона. Как отметил Андрей Чибис, эти меры позволили остановить распространение коронавирусной инфекции на строительном объекте и в очень короткие сроки переломить ситуацию.

«Мирная жизнь в Белокаменку возвращается, я всех с этим поздравляю. Но при таком очевидном успехе мы должны быть внимательны к распространению коронавируса в регионе. Самое пристальное внимание сейчас обращено на Мурманск, Североморск и Мончегорск. Безусловно, ситуация пока напряженная и я призываю всех очень внимательно относиться к соблюдению всех ограничений. Прежде всего, соблюдать масочный режим в общественном транспорте и общественных местах», - акцентировал внимание губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.