В Белокаменке военные следователи искали «уклонистов» среди экс-мигрантов

Сотрудники военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону вместе с представителями Росгвардии и полиции провели рейд в селе Белокаменка Мурманской области с целью поиска натурализованных граждан, которые уклоняются от постановки на воинский учёт.

Правоохранители проверили строительные объекты и торговые точки в районе села Белокаменка. В результате в результате чего выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не состоят на воинском учёте.

Данные лица были доставлены в военный комиссариат и поставлены на воинский учёт.

Кроме того, военные следователи рассказали проверенным гражданам об ответственности за нарушение миграционного законодательства и о возможности поступить на военную службу по контракту, а также о предоставляемых данной категории военнослужащих социальных гарантиях.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.