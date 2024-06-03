В Белом море началась совместная экспедиция РГО и Фонда «Люди моря» – «Помни войну»

Совместная поисковая экспедиция Русского географического общества и Фонда «Люди моря» будет проходить в течении месяца в акватории Белого моря на борту гидрографического катера «Иван Королев» морской инженерной компании «Фертоинг».

Участники экспедиции планируют обследовать и идентифицировать более 15 затонувших кораблей и судов разных эпох. Экспедиция проходит при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России.

Работа экспедиции основана на данных о затонувших объектах, собранных советскими и российскими исследователями и специалистами Центра подводных исследований РГО. Специалистам Фонда «Люди моря» предстоит уточнить координаты затонувших кораблей и судов и выполнить их обследование с помощью гидроакустической аппаратуры.

Участники экспедиции проведут идентификацию обнаруженных ранее объектов, затонувших в годы Великой Отечественной войны – катера шхуны «Самоед», сторожевого корабля СКР-70, американского транспорта «Кентукки», барка «Ломоносов», грузового парохода «Вишера».

Кроме того, экспедиция выполнит научно-исследовательскую программу – будут проведены геофизические исследования, а также съёмка рельефа дна. По результатам проведенных подводно-археологических исследований будут созданы 3D-модели объектов с последующим размещением на ГИС-портале «Россия – от моря до моря».

Компания «Фертоинг» уже четвертый год принимает активное участие в исследовании исторического наследия Северного морского пути совместно с Северным флотом и Русским географическим обществом. По результатам третьего сезона в 2023 году были обнаружены тральщики Т-883 и Т-889, установлено место гибели научно-исследовательского судна «Персей», был поднят самолет «Аэрокобра».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, морской гидрографический катер «Иван Королев» назван в честь сотрудника компании «Фертоинг», ушедшего из жизни после продолжительной болезни в 2023 году. Иван Королев работал в компании более 10 лет и работал на наиболее ответственных проектах. Среди них, обустройство Киринского газоконденсатного месторождения; строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального судна «Эверест»; строительство трубопровода «Северный поток 2».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515343@egNews