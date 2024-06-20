В Белом море обнаружен погибший 22 августа 1941 года грузопассажирский пароход «Поморье»

Участники совместной экспедиции «Помни войну», организованной в Белом море Русским географическим обществом (РГО) и Фондом «Люди моря», при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России обнаружили грузопассажирский пароход «Поморье», погибший 22 августа 1941 года рядом с островом Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива.

Как сообщает пресс-служба компании «Фертоинг», судно лежит на глубине 79,5 метра, разломившись на две части. Состояние обломков подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении, сообщает пресс-служба морской инженерной компании «Фертоинг». Экспедиция проводится на борту её гидрографического катера «Иван Королёв».

Полученные в ходе обследования судна данные будут занесены на ГИС-портал «Россия — от моря до моря», созданный Фондом «Люди моря» для сохранения морского наследия России.

Совместная поисковая экспедиция РГО и Фонда «Люди моря» будет проходить до конца июня. Участники планируют обследовать и идентифицировать более 15 затонувших кораблей и судов разных эпох. Экспедиция проходит на борту гидрографического катера «Иван Королев» компании «Фертоинг», который оснащен гидроакустической аппаратурой, позволяющей обследовать объекты на различных глубинах. Первым затонувшим кораблем, обследованным экспедицией в 2024 году, стал лидер эсминцев «Ленинград», лежащий в Соловецком заливе близ острова большой Соловецкий.

Грузопассажирский пароход «Поморье», доставлявший из Кандалакши в Умбу продовольствие на зиму для людей, работающих в тылу, затонул, подорвавшись на двух морских минах, 22 августа 1941 года. По оценкам историков, погибли 68 моряков и пассажиров, спастись удалось лишь двум членам экипажа. В 1997 году по инициативе местного краеведа Александра Комарова на острове Большой Седловатый рядом с местом гибели парохода «Поморье» был установлен памятный знак, где ежегодно проходят памятные мероприятия.

Фото: https://t.me/ludimorya/245