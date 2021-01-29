В Беломорской ВМБ стартовал чемпионат по мини-футболу на снегу

В городе Северодвинске (Архангельская область) на плацу Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ России состоялось торжественное открытие чемпионата Беломорской военно-морской базы по мини-футболу на снегу.

Со стартом состязаний их участников поздравил начальник штаба Краснознамённого объединения капитан 1 ранга Роман Государев. Он отметил, что военнослужащие Беломорской ВМБ на протяжении всей истории показывали и показывают достойные результаты по многим видам спорта, проводимые на Северном флоте, занимая самые высокие места и выразил уверенность, что личный состав и в дальнейшем будет с честью представлять в соревнованиях различного ранга наше прославленное объединение, а также пожелал командам показать красивый футбол.

В первенстве участвуют 13 команд, которые разбиты на четыре группы, где они сыграют по круговой системе.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Финал чемпионата состоится 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества.

В первом матче игрового дня встретились команды моряков-подводников и отряда спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Начало игры было за представителями спецназа, которые практически на первых минутах забили гол в ворота соперника. Но после пропущенного гола подводники, приведя в порядок свои силы и поменяв тактику, стали наращивать давление на ворота противостоящей команды. В результате первый тайм окончился со счётом 2:1 в пользу команды соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, а весь матч завершился их победой со счётом 7:1.

Как сообщает пресс-служба СФ, вторая игра состоялась между командами технической базы вооружения и соединения строящихся и ремонтирующихся надводных кораблей закончился со счётом 4:0 в пользу моряков.