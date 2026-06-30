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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.26 09:30

В Беломорской военно-морской базе проведено пожарно-тактическое занятие с привлечением городских экстренных служб

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялось пожарно-тактическое занятие по практической отработке плана противопожарной охраны объекта. Мероприятие прошло в тесном взаимодействии с силами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Северодвинска.

По легенде учения, в рабочее время при выполнении повседневных задач в одном из помещений объединения произошло сильное задымление. Открытого огня не наблюдалось. Получив доклад о задымлении, оперативный дежурный по объединению немедленно объявил пожарную тревогу.

Личный состав штаба организованно, без паники и суеты произвел эвакуацию материальных ценностей и документов. Параллельно, до прибытия основных пожарных расчётов, дежурная служба приступила к локализации условного очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

В рамках отработки межведомственного взаимодействия к ликвидации последствий условной ЧС были привлечены силы ГО и ЧС города Северодвинска.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, личный состав Центра обеспечения управления объединения продемонстрировал чёткие, слаженные и грамотные действия. Военнослужащие успешно отработали алгоритмы оповещения, порядок эвакуации и навыки совместной работы с противопожарными формированиями других частей и ведомств.

Цели занятия достигнуты в полном объёме. Проверка показала высокую готовность личного состава Беломорской ВМБ к действиям в нештатных ситуациях и способность эффективно взаимодействовать с городскими экстренными службами.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/aa0f5d15-4795-4de7-87ad-dfc256898196

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