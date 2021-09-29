В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся чемпионат по военному многоборью ВТ-4

В нём приняло участие 89 военнослужащих соединений, кораблей и воинских частей, представивших 15 команд. Они соревновались в четырёх дисциплинах: подтягивание или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 метров и 1 километр. Последним состязанием было прохождение полосы препятствий. Военнослужащие, проходящие службу на кораблях или подводных лодках, сдавали норматив на единой полосе ВМФ, а проходящие службу в береговых частях – на общевойсковой. Все упражнения выполнялись в военной форме одежды.

По итогам соревнований в командном первенстве победили представители соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, второе место заняла команда зенитного ракетного полка, а третье место – Учебный центр подготовки младших специалистов ВМФ России.

В индивидуальном первенстве весь пьедестал почёта заняли представители соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок: первое место – старший лейтенант Дмитрий Овчинников, который набрал 4230 баллов, второе место – старший лейтенант Денис Краснов (4035 баллов), третье место – мичман Рустам Шайдулин (3765 баллов).

Наилучшие результаты в отдельных видах состязаний продемонстрировали: мичман Рустам Шайдулин (он сделал на перекладине 65 подъёмов переворотом), 41 раз подтянулся на перекладине ефрейтор Павел Коптяев из отряда спецназа по борьбе с подводными диверсантами БелВМБ, быстрее всех с результатом 7,3 секунды пробежал 60 метров старший лейтенант Дмитрий Овчинников, на дистанции 1 км лучшее время показал лейтенант Георгий Тетеревлёв (соединение строящихся и ремонтирующихся подводных лодок) – 3 минуты 6 секунд, общевойсковую полосу препятствий быстрее всех преодолел старшина 1 статьи Дмитрий Трегубов (Учебный центр подготовки младших специалистов ВМФ России) – 2 минуты 6 секунд, а на единой полосе препятствий не было равных старшему лейтенанту Денису Краснову – 2 минуты 46 секунд.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, из 89 участников 52 выполнили норматив кандидата в мастера спорта по военному многоборью, а 34 военнослужащих сдали на первый спортивный разряд.