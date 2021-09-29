В Мурманске планируют начать работы по удалению аварийных деревьев с 1 октября+15,2° - в Мурманской области погода сегодня установила новый рекорд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.21 13:00

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся чемпионат по военному многоборью ВТ-4

В нём приняло участие 89 военнослужащих соединений, кораблей и воинских частей, представивших 15 команд. Они соревновались в четырёх дисциплинах: подтягивание или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 метров и 1 километр. Последним состязанием было прохождение полосы препятствий. Военнослужащие, проходящие службу на кораблях или подводных лодках, сдавали норматив на единой полосе ВМФ, а проходящие службу в береговых частях – на общевойсковой. Все упражнения выполнялись в военной форме одежды.

По итогам соревнований в командном первенстве победили представители соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, второе место заняла команда зенитного ракетного полка, а третье место – Учебный центр подготовки младших специалистов ВМФ России.

В индивидуальном первенстве весь пьедестал почёта заняли представители соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок: первое место – старший лейтенант Дмитрий Овчинников, который набрал 4230 баллов, второе место – старший лейтенант Денис Краснов (4035 баллов), третье место – мичман Рустам Шайдулин (3765 баллов).

Наилучшие результаты в отдельных видах состязаний продемонстрировали: мичман Рустам Шайдулин (он сделал на перекладине 65 подъёмов переворотом), 41 раз подтянулся на перекладине ефрейтор Павел Коптяев из отряда спецназа по борьбе с подводными диверсантами БелВМБ, быстрее всех с результатом 7,3 секунды пробежал 60 метров старший лейтенант Дмитрий Овчинников, на дистанции 1 км лучшее время показал лейтенант Георгий Тетеревлёв (соединение строящихся и ремонтирующихся подводных лодок) – 3 минуты 6 секунд, общевойсковую полосу препятствий быстрее всех преодолел старшина 1 статьи Дмитрий Трегубов (Учебный центр подготовки младших специалистов ВМФ России) – 2 минуты 6 секунд, а на единой полосе препятствий не было равных старшему лейтенанту Денису Краснову – 2 минуты 46 секунд.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, из 89 участников 52 выполнили норматив кандидата в мастера спорта по военному многоборью, а 34 военнослужащих сдали на первый спортивный разряд.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 25 копеек, евро – на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика