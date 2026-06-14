В Беломорской военно-морской базе состоялся Чемпионат по гребле на морских шлюпках

На акватории Беломорской военно-морской базы прошёл традиционный Чемпионат по гребле на морских шлюпках ЯЛ-6. В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих основные соединения и отдельные воинские части Беломорской ВМБ, а также подразделения Северодвинского гарнизона.

Экипажам шлюпок предстояло преодолеть две дистанции – 1000 и 2000 метров с обязательным разворотом на буях. Подобные условия потребовали от гребцов не только выдающейся физической выносливости и силы, но и безупречной координации действий, точности управления шлюпкой и слаженной работы под руководством рулевого.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам упорной и бескомпромиссной борьбы в обеих дисциплинах безусловным лидером стала команда отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. Военнослужащие бригады продемонстрировали образцовую слаженность, тактическую грамотность и высокий уровень морской выучки, опередив ближайших соперников и завоевав золотые медали чемпионата.

Соревнования по гребно-парусному спорту проводятся на Северном флоте регулярно. Их история берёт свое начало в 1935 году, когда североморцы совершили шлюпочный переход из Мурманска в Ленинград. Первая крейсерская гонка из главной базы флота Полярного в пункт базирования надводных кораблей Ваенга, ныне — Североморск, состоялась уже после Великой Отечественной войны — в 1947 году.

Фото: https://mil.ru/news/024494dd-7503-4622-a00a-9f2c8dd0899b