В Беломорскую военно-морскую базу прибыли участники патриотического автопробега ветеранов ВМФ «Виват Флоту России!»

Участники масштабного патриотического автопробега ветеранов Военно-морского флота «Виват Флоту России!», посвящённого знаменательной дате – 330-летию создания регулярного ВМФ России, прибыли в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота в городе Северодвинск.

Торжественный старт колонны состоялся 7 июня от здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Маршрут пробега пролегает через ключевые исторические и стратегически важные точки русского Севера: Санкт-Петербург – Новая Ладога – Лодейное Поле – Вытегра – Вологда – Вельск – Архангельск – Северодвинск.

В автопробеге принимают участие 12 экипажей, объединивших 35 ветеранов ВМФ. Среди участников – преимущественно старшие офицеры инженерных специальностей, внесшие значительный личный вклад в развитие и укрепление обороноспособности отечественного флота.

Организатором акции выступил Союз инженеров Военно-морского флота имени академика А.А. Саркисова. Мероприятие проходит под флагом Главнокомандующего ВМФ России и при активной поддержке Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ. Стоит отметить, что участники данного патриотического проекта имеют богатый опыт подобных экспедиций и ранее уже посетили ряд городов-героев и городов воинской славы России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках визита в Северодвинск ветераны флота провели ряд торжественных и памятных мероприятий. Участники автопробега возложили цветы к Воинскому мемориальному комплексу на острове Ягры, почтив память моряков, отдавших жизни за защиту Отечества. Особым и трогательным событием для них стал выход в море на борту ледокола, где состоялась традиционная торжественная церемония спуска венков на воду в дань уважения героям-подводникам и всем, кто нёс службу на северных морских рубежах страны.

Фото: https://mil.ru/news/b3329167-296d-4875-9759-164b663d74d8