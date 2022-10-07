В береговых войсках Северного флота началась подготовка мобилизованных граждан

В соединениях береговых войск Северного флота приступили к интенсивной подготовке граждан, направленных в воинские части в рамках частичной мобилизации. В числе первых для прохождения подготовки в мотострелковые соединения флота прибыли мобилизованные граждане из Мурманской и Архангельской областей. Вместе с ними к подготовке приступили и те, кто добровольно заключил контракт о прохождении военной службы.

В военных городках к приёму пополнения подготовлены места для проживания, развернуты пункты приема личного состава. По прибытии мобилизованных и добровольцев в воинскую часть им выдаётся обмундирование, экипировка, штатное вооружение, после чего они поступают в учебные подразделения.

На плацу отдельной мотострелковой бригады уже состоялась церемония вручения военнослужащим учебных подразделений автоматов Калашникова АК-12. В соответствии со штатными должностями личный состав учебных подразделений так же получает гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в течение ближайших недель на Заполярных полигонах Мурманской области с гражданами, призванными из запаса в ходе частичной мобилизации, под руководством опытных инструкторов будут проводиться занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской и другим видам подготовки.

По завершении всего комплекса мероприятий боевого слаживания военнослужащие продолжат службу в составе штатных подразделений соединений береговых войск СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440705@egNews