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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.22 09:00

В «Бессмертном полку» в Мурманске прошли порядка 18 тысяч человек

Порядка 18 тысяч человек прошли 9 мая в составе «Бессмертного полка» в Мурманске. Акция традиционно была посвящена Великой Победе: в руках у северян – портреты родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. На штендере губернатора Андрея Чибиса, присоединившегося к торжественному маршу, – фотография дедушки, Александра Семёновича Чибиса, который погиб на Курской дуге.

«Он – гордость нашей семьи, пример для меня и моих детей. В 43 года его призвали на фронт, и он доблестно бился с фашистами. А в июне 1943 года погиб в бою на Курской дуге во время наступления, до самого конца оставался верен присяге и Родине. Его жену и троих детей эвакуировали в тыл, в Чувашию. Среди малышей был и мой отец. Долгие годы наша семья не могла найти могилу Александра Семеновича, и только в 2014 году удалось это сделать. Сохранить память о героизме и подвигах, быть достойными потомками героев Великой Отечественной войны – наша святая и почётная обязанность!» – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники многотысячной акции прошли от площади Пять Углов по проспекту Ленина до мемориала «Защитникам Советского Заполярья». Состоялись также шествия в муниципалитетах региона и онлайн-шествие на официальном сайте акции.

«Огромную благодарность хочу выразить всем, кто сегодня шел в «Бессмертном полку». Это очень важно – что никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо вам за настоящую любовь к Родине, за патриотизм и за память о тех, кто добился этой победы. Слава народу-победителю, слава народу-патриоту! С Днем Великой Победы!» – обратился губернатор Андрей Чибис к участникам шествия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22318&page=1

 

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