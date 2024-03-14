В безрассудных поступках ради мужчины призналась каждая вторая женщина

Россиянки поделились рассказами о безрассудных поступках, совершенных ими ради мужчин. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 экономически активных женщин из всех округов страны.

В опросе «Какой самый безрассудный поступок вы совершили ради мужчины» первое место — у ответа «Вышла замуж» (14% опрошенных). 6% россиянок считают главным безумством переезд. 3% ради мужчины ездили в другие города и страны. 2% назвали главным безрассудством свою влюбленность.

По 1% — у ответов: одолжила ему деньги, взяла для него кредит на своё имя, простила его измену, купила ему дорогой подарок, уволилась с работы, доверилась ему и потеряла на него кучу времени.

Также ради мужчин бросают учёбу, уходят из дома, носят мини-юбки и чулки в мороз, худеют, делают привороты, прыгают с тарзанки, соглашаются на пластические операции. Женщины называли безумствами свои признания мужчинам в любви и предложения руки и сердца. В помутнении рассудка, не иначе, женщины устанавливают шпионские приложения для слежки, переоформляют на мужчин свою недвижимость, общаются с любовницами мужей.

Впрочем, 4 из 10 женщин удаётся избежать безрассудных поступков. Мужчины безумствуют во имя любви чаще.

Время проведения опроса: 27 февраля — 11 марта 2024 года.