В библиотеках Мурманска прошли мероприятия, посвящённые Международному женскому дню

Юные читатели приняли участие в квест-игре «Книжное путешествие» и посетили мастер-класс «Весенний веночек», на котором смогли подготовить подарки для мам. В зоне традиционного чтения все желающие могли испытать удачу в лотерее литературных предсказаний «Очарование весны». Для посетителей библиотеки в течение всего дня работают тематические книжные выставки.

Сегодня в модельной библиотеке №4 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» прошла празднично-игровая программа «Сегодня праздник у девчат», посвящённая Международному женскому дню.

Юные читатели приняли участие в квест-игре «Книжное путешествие» и посетили мастер-класс «Весенний веночек», на котором смогли подготовить подарки для мам. В зоне традиционного чтения все желающие могли испытать удачу в лотерее литературных предсказаний «Очарование весны». Для посетителей библиотеки в течение всего дня работают тематические книжные выставки.

Как сообщает администрация города Мурманска, а в модельной библиотеке-филиале №12 «Книжный Гольфстрим» областного центра состоялся праздник «Пусть всегда будет мама». Ребята узнали историю и познакомились с традициями праздника в разных странах мира. Участники программы сыграли в викторину, посоревновались в различных конкурсах и посмотрели мультфильмы, посвященные мамам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24502&page=1