В библиотеке состоялся конкурс чтецов поэзии «Строчка»

Минувшее воскресенье, 24 мая, стало настоящим праздником слова и творчества: в стенах Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошёл молодёжный поэтический конкурс «Строчка», посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

Как сообщает vk.com/modub51, сцена мультимедийного зала наполнилась атмосферой вдохновения и творчества. Ведущие конкурса предстали перед публикой в образе знаменитой супружеской пары — Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Сменяя друг друга, они задавали тон вечеру и приглашали молодых чтецов выйти на сцену, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Зрители услышали стихи Есенина, Симонова, Фета, Баратынского, Колычева и многих других мастеров русской словесности. Не менее впечатляющим оказалось выступление юных литераторов со стихами собственного сочинения, наполненными тонким чувством ритма и глубины мысли.

— Было приятно видеть такое количество талантливых ребят, которые бережно хранят литературное наследие наших предков, — отметили зрители в зале.

В финале конкурса члены профессионального жюри подвели итоги и объявили победителей конкурса.

Эмоциональная атмосфера вечера позволила участникам раскрыться творчески и выразить себя наиболее полно. Каждый участник получил заслуженную похвалу и благодарность зрителей за проявленное творческое мастерство.

Организаторами поэтического праздника выступили сотрудники центра добровольческих инициатив «Наше дело».

 

 

 

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457352362%2Fwall-160249165_28934

