В библиотеки идём в масках и перчатках

Со 2 июля возобновили работу Мурманская областная научная библиотека и Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой. Учреждения работают для индивидуальных посетителей с соблюдением всех санитарных рекомендаций с учетом эпидемиологической обстановки.

Среди обязательных мер безопасности - измерение температуры на входе и обслуживание только посетителей в масках и перчатках. Кроме того, в свободном доступе антисептик для обработки рук. Каждые 2 часа будут проходить дезинфекционные мероприятия.

Библиотекари также работают в масках и перчатках, а возвращаемые читателями книги примут в полиэтиленовых пакетах с маркировкой (ФИО, дата, отдел) и отправят на карантин.