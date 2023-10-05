В библиотеки Мурманской области поступят книги, приобретённые за счёт средств федерального бюджета

Новые издания поступят в Центральную детскую библиотеку города Мурманска, учреждения в Североморске, Апатитах, Мончегорске, Кировске, Полярных Зорях, а также в библиотеки Ковдорского и Печенгского муниципальных округов, библиотеки Кандалакшского, Кольского, Ловозерского и Терского районов.

Книги для муниципальных библиотек в прошлом году приобрела Мурманская областная научная библиотека. В комплекты для передачи вошли новейшие книги российских издательств. Это художественные произведения классиков и современных авторов самых разных жанров – от детективов и фэнтези до философских романов, научно-популярные издания, историческая и мемуарная литература, детские книги для юных читателей и многое другое.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, библиотеки, которые получат книги, были выбраны на конкурсной основе среди 44 заявок. Победителями конкурса стали библиотеки, с одной стороны, фонды которых требуют обновления, с другой стороны, активно работающие по продвижению чтения и востребованные у читателей.

Особое внимание было уделено библиотекам, остро нуждающимся в новых книгах, прежде всего библиотекам, утратившим по тем или иным причинам часть фонда в результате экстраординарных ситуаций: коммунальных аварий и пожаров. Так, были поддержаны Центральная библиотека им. Н.В. Колычева в Кандалакше, фонд которой пострадал в результате прорыва систем теплоснабжения, и Центральная районная библиотека Терской межпоселенческой библиотеки, пережившая пожар.

Фото: https://gov-murman.ru