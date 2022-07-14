В ближайшее время будет подписано соглашение с компанией «ЕвроХим» об инвестициях в размере 100 млрд рублей в развитие Ковдорского ГОКа

Вчера в рамках рабочей поездки в Ковдор губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил ряд объектов здравоохранения, культуры и молодёжной политики. Главе региона продемонстрировали ход капитального ремонта поликлиники, школы искусств, а также итоги преобразования пространства для досуга молодёжи.

«Правительство Мурманской области инвестирует в город Ковдор. Например, в прошлом году мы обновили взрослую поликлинику, а в этом году и детскую. Кроме того, запустили медицинские шаттлы из Мончегорска, чтобы население могло получать как можно больше медицинских услуг. Совместно с ГОКом мы предоставляем медикам, которые приезжают работать в Ковдор, жильё. Это позволяет восполнить дефицит специалистов. Пообщавшись с людьми и осмотрев результаты проделанной работы, я вижу, как преобразился город за эти года. Дороги, дворы, фасады, общественные пространства. Ковдор становится по-настоящему уютным городком. Это отмечают и люди», – подчеркнул Андрей Чибис.

Так, в программу модернизации первичного звена здравоохранения вошла детская поликлиника. На объекте был выполнен капитальный ремонт. Стоимость работ составила более 32 млн рублей. В конце месяца поликлиника начнет принимать маленьких пациентов.

Кроме того, капремонт начался и в здании Детской школы искусств. На сегодняшний день уже проведен внутренний демонтаж, сняты старые перекрытия полов, двери, светильники, снимается электропроводка. Вокруг здания устанавливаются леса для внешних работ. Наполовину снята крыша. Стоимость капремонта составит почти 36 млн рублей, большая часть которых выделена из областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор посетил и молодёжное пространство «Arctic Space». Задача центра – организовать современные условия досуга для молодёжи. Пространство оборудовано игровой зоной для настольных игр, имеется зона переговоров, большой зал, где проходят концертные и творческие вечера. Сегодня центр посещают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение с компанией «ЕвроХим» об инвестициях в размере 100 млрд рублей в развитие Ковдорского ГОКа.

«Завершили проработку с «ЕвроХимом» всех деталей. В ближайшее время подпишем соглашение. Это современная техника, современные рабочие места, возможность самореализации для тех молодых ребят, которые здесь живут, развиваются, заканчивают школу. Отдельное внимание вместе с градообразующим предприятием мы уделим развитию соответствующего колледжа, чтобы он тоже был современным, удобным, комфортным», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295486%2Fwall-4185250_156806