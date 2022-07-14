Нужны ли заполярным городам муралы: опрос общественного мненияБольшинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» намерены строить дома
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 11:00

В ближайшее время будет подписано соглашение с компанией «ЕвроХим» об инвестициях в размере 100 млрд рублей в развитие Ковдорского ГОКа

Вчера в  рамках рабочей поездки в Ковдор губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил ряд объектов здравоохранения, культуры и молодёжной политики. Главе региона продемонстрировали ход капитального ремонта поликлиники, школы искусств, а также итоги преобразования пространства для досуга молодёжи.

«Правительство Мурманской области инвестирует в город Ковдор. Например, в прошлом году мы обновили взрослую поликлинику, а в этом году и детскую. Кроме того, запустили медицинские шаттлы из Мончегорска, чтобы население могло получать как можно больше медицинских услуг. Совместно с ГОКом мы предоставляем медикам, которые приезжают работать в Ковдор, жильё. Это позволяет восполнить дефицит специалистов. Пообщавшись с людьми и осмотрев результаты проделанной работы, я вижу, как преобразился город за эти года. Дороги, дворы, фасады, общественные пространства. Ковдор становится по-настоящему уютным городком. Это отмечают и люди», – подчеркнул Андрей Чибис.

Так, в программу модернизации первичного звена здравоохранения вошла детская поликлиника. На объекте был выполнен капитальный ремонт. Стоимость работ составила более 32 млн рублей. В конце месяца поликлиника начнет принимать маленьких пациентов.

Кроме того, капремонт начался и в здании Детской школы искусств. На сегодняшний день уже проведен внутренний демонтаж, сняты старые перекрытия полов, двери, светильники, снимается электропроводка. Вокруг здания устанавливаются леса для внешних работ. Наполовину снята крыша. Стоимость капремонта составит почти 36 млн рублей, большая часть которых выделена из областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор посетил и молодёжное пространство «Arctic Space». Задача центра – организовать современные условия досуга для молодёжи. Пространство оборудовано игровой зоной для настольных игр, имеется зона переговоров, большой зал, где проходят концертные и творческие вечера. Сегодня центр посещают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение с компанией «ЕвроХим» об инвестициях в размере 100 млрд рублей в развитие Ковдорского ГОКа.

«Завершили проработку с «ЕвроХимом» всех деталей. В ближайшее время подпишем соглашение. Это современная техника, современные рабочие места, возможность самореализации для тех молодых ребят, которые здесь живут, развиваются, заканчивают школу. Отдельное внимание вместе с градообразующим предприятием мы уделим развитию соответствующего колледжа, чтобы он тоже был современным, удобным, комфортным», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295486%2Fwall-4185250_156806

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:15Регион 51 - VERBEE Интернет-проект (12+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Победа русского оружия». Документальный цикл (0+)
-PRO Деньги (16+)Чем выше должность и зарплата, тем короче декрет-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» умеренно растут, рубль перешёл к снижению-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика