В ближайшее время экипажу ЛСП «Северный полюс» предстоит закрепить платформу в ледовом поле в Северном Ледовитом океане

«Северный полюс» - ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП), научное-экспедиционное судно прибыло к точке дрейфа, расположенной в Северном Ледовитом океане севернее острова Генриетты.

Как сообщает ОСК в тelegram-канале, подходящее для дрейфа ледовое поле выбрали с борта вертолёта. Льдина имеет координаты 82 градуса северной широты и 154 градуса восточной долготы. Её поиски велись совместно с научно-экспедиционным судном (НЭС) «Академик Трешников», построенным, как и ЛСП — на Адмиралтейских верфях.

В ближайшее время экипажу и ученым Арктического и антарктического НИИ предстоит надежно закрепить ЛСП, затем оценить, насколько устойчиво держится судно.

Предполагаемое направление дрейфа платформы «Северный полюс» - через приполюсный район в Гренландское море. После прохождения пролива Фрама ЛСП своим ходом придёт обратно в Мурманск.

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457244397%2Falbum-165713521_00%2Frev