В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит инициативу Мурманской области по увеличению производства консервов из печени трески

Соответствующий законопроект включён в программу законодательной деятельности нижней палаты парламента на весеннюю сессию.

Ранее в Государственную Думу был внесён проект закона, подготовленный группой сенаторов по инициативе Мурманской области и рыбацкого сообщества.

При подготовке закона к первому чтению были высказаны замечания к редакции юридико-технического и лингвистического характера, что повлекло отзыв инициативы. Сейчас сенаторы во взаимодействии с депутатами и экспертами отрасли внесли новую редакцию законопроекта для установления особенностей при осуществлении прибрежного рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне. Авторы полагают, что изменения в законодательстве позволят увеличить объём производства консервов из печени трески на порядка 900 тысяч банок

«Сейчас консервы из печени трески в море возможно производить только в промышленном рыболовстве на крупных промысловых судах-процессорах, где выпускают мороженные филе, тушки, фарш, субпродукты и такие консервы. Ограничительные меры призваны обеспечить береговую переработку свежим сырьём, но на практике, в случае печени трески, они не работают, так как в большинстве случаев сырьё нельзя довезти без значительных потерь в качестве до берега. В результате печень трески приходится утилизировать», — пояснила Елена Дягилева.

Напомним, что корректировка требований законодательства, в соответствии с которым сейчас на малых и среднетоннажных судах прибрежного лова невозможно производить продукцию из ценного сырья в море, была поддержана губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и заполярными представителями отрасли. По оценкам экспертов, принятие закона послужит поддержкой прибрежного промысла в Баренцевом море.