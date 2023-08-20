Праздничные и выходные дни в 2024 году уже утвердили!Интересы людей крутятся вокруг еды: бар, где нет ни одного алкогольного напитка; ресторан с борцами сумо и ресторан, где отмечают дни рождения собак и кошек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.08.23 09:30

В ближайшее время комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» будет продолжена

В ходе научной конференции, проведенной в штабе Северного флота (СФ), подведены предварительные итоги третьего сезона комплексной экспедиции СФ и Русского географического общества «Помни войну». В ходе конференции участники обсудили достигнутые результаты по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов на Северном театре.

Как отметил командующий СФ адмирал Александр Моисеев, «мероприятия комплексной экспедиции выполняются последовательно – по этапам с учётом ранее спланированных мероприятий подготовки на год. Сроки проведения этапов и их содержание уточняются планами подготовки флота, в том числе с учётом поступающих вводных».

Проведение комплексной экспедиции командующим СФ определено как одно из важных мероприятий боевой подготовки флота, выделено как значимое направление подготовки поисково-спасательных сил при решении задач по предназначению.

В настоящее время завершены этапы «Кольский залив», «Эйна», «Подходы к Кольскому заливу», «Горло Белого моря», «Рыбачий». На стадии завершения этапы «Ура-Ара», «Западная Лица» и «Побережье». Спланированы к выполнению этапы «Печенга», «Баренцево и Карское моря», «Новая Земля», «Териберка».

Наиболее успешными на настоящий момент являются работы, выполненные силами гидрографического судна «Сенеж» Беломорской военно-морской базы СФ на подходах к Кольскому заливу и в Горле Белого моря. По их результатам обнаружены тральщики Т-883 (ТЩ-37) и Т-889 (ТЩ-34), неизвестное судно длиной около 60 метров, сняты с карт обозначения два судна, подтверждены координаты транспорта «Аргунь». Вместе с тем, главный объект поиска – транспорт «Кентукки» – в этом году обнаружить не удалось.

В Баренцевом море другие участники экспедиции обнаружили, предположительно, парусники «Весна» и «Кильдин», погибшие в годы Великой Отечественной войны после налетов фашистской авиации, а также сторожевой корабль «Штиль».

К ярким событиям этого сезона отнесено обнаружение научно-исследовательского судна «Персей». Легендарное судно, 100-летний юбилей которого специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отметили в 2022 году, обнаружено специалистами гидрографической службы СФ при выполнении съемки рельефа дна. После установления точных координат судна была проведена совместная акция Северного флота и ВНИРО по установке памятника судну «Персей» в губе Эйна.

В Кольском заливе выполнена уникальная операция по подъему с глубины более 100 метров самолёта «Аэрокобра». К сожалению, успех операции был только частичным: агрессивная среда крайне негативно сказалась на сохранности обнаруженного самолёта, поэтому в дальнейшем в интересах музеификации будут использованы относительно небольшое количество деталей, в частности винт самолёта, пулеметы и пушка.

На этапе «Побережье» обследованы места расположения двух береговых батарей. Полученные данные интересны как для оценки сохранившейся инфраструктуры, так и для изучения вопроса возможной передачи обнаруженных орудий в музеи страны.

В ближайшее время комплексная экспедиция будет продолжена.

К участию в конференции был привлечен командно-руководящий состав флота, а также партнёры экспедиции.

В ходе мероприятия с большим докладом о действиях советских подводных лодок Северного флота в годы Великой Отечественной войны выступил научный консультант экспедиции историк Мирослав Морозов. В воскресенье, 20 августа, в 15 часов в рамках мероприятий комплексной экспедиции он выступит перед всеми желающими в областной научной библиотеке города Мурманска с докладом о действиях немецких подводных лодок в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476612@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30«Золотое озеро Телецкое». Документальный фильм (12+)15:15«Десять негритят». Художественный фильм (12+)17:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Работа не на полную: компании Мурманской области ищут студентов на подработку в учебное время-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 70 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 и 21 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)В Минтрансе РФ утвердили перечень услуг, которые должны оказывать на автовокзалах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика