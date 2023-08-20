В ближайшее время комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» будет продолжена

В ходе научной конференции, проведенной в штабе Северного флота (СФ), подведены предварительные итоги третьего сезона комплексной экспедиции СФ и Русского географического общества «Помни войну». В ходе конференции участники обсудили достигнутые результаты по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов на Северном театре.

Как отметил командующий СФ адмирал Александр Моисеев, «мероприятия комплексной экспедиции выполняются последовательно – по этапам с учётом ранее спланированных мероприятий подготовки на год. Сроки проведения этапов и их содержание уточняются планами подготовки флота, в том числе с учётом поступающих вводных».

Проведение комплексной экспедиции командующим СФ определено как одно из важных мероприятий боевой подготовки флота, выделено как значимое направление подготовки поисково-спасательных сил при решении задач по предназначению.

В настоящее время завершены этапы «Кольский залив», «Эйна», «Подходы к Кольскому заливу», «Горло Белого моря», «Рыбачий». На стадии завершения этапы «Ура-Ара», «Западная Лица» и «Побережье». Спланированы к выполнению этапы «Печенга», «Баренцево и Карское моря», «Новая Земля», «Териберка».

Наиболее успешными на настоящий момент являются работы, выполненные силами гидрографического судна «Сенеж» Беломорской военно-морской базы СФ на подходах к Кольскому заливу и в Горле Белого моря. По их результатам обнаружены тральщики Т-883 (ТЩ-37) и Т-889 (ТЩ-34), неизвестное судно длиной около 60 метров, сняты с карт обозначения два судна, подтверждены координаты транспорта «Аргунь». Вместе с тем, главный объект поиска – транспорт «Кентукки» – в этом году обнаружить не удалось.

В Баренцевом море другие участники экспедиции обнаружили, предположительно, парусники «Весна» и «Кильдин», погибшие в годы Великой Отечественной войны после налетов фашистской авиации, а также сторожевой корабль «Штиль».

К ярким событиям этого сезона отнесено обнаружение научно-исследовательского судна «Персей». Легендарное судно, 100-летний юбилей которого специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отметили в 2022 году, обнаружено специалистами гидрографической службы СФ при выполнении съемки рельефа дна. После установления точных координат судна была проведена совместная акция Северного флота и ВНИРО по установке памятника судну «Персей» в губе Эйна.

В Кольском заливе выполнена уникальная операция по подъему с глубины более 100 метров самолёта «Аэрокобра». К сожалению, успех операции был только частичным: агрессивная среда крайне негативно сказалась на сохранности обнаруженного самолёта, поэтому в дальнейшем в интересах музеификации будут использованы относительно небольшое количество деталей, в частности винт самолёта, пулеметы и пушка.

На этапе «Побережье» обследованы места расположения двух береговых батарей. Полученные данные интересны как для оценки сохранившейся инфраструктуры, так и для изучения вопроса возможной передачи обнаруженных орудий в музеи страны.

В ближайшее время комплексная экспедиция будет продолжена.

К участию в конференции был привлечен командно-руководящий состав флота, а также партнёры экспедиции.

В ходе мероприятия с большим докладом о действиях советских подводных лодок Северного флота в годы Великой Отечественной войны выступил научный консультант экспедиции историк Мирослав Морозов. В воскресенье, 20 августа, в 15 часов в рамках мероприятий комплексной экспедиции он выступит перед всеми желающими в областной научной библиотеке города Мурманска с докладом о действиях немецких подводных лодок в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476612@egNews