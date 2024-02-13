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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.24 10:15

В ближайшее время начнётся строительство четырёхполосной дороги, которая свяжет Апатиты и Кировск

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области подробно рассмотрели реализацию стратегического плана «На Севере – жить» в Кировске. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил несколько ключевых пунктов.

«С 2019 года нам многое удалось сделать. В том числе было приобретено более 100 единиц медоборудования, идёт практически капитальная модернизация поликлиники и стационара, благоустроен сквер Кукисвумчорр, на 100% обновлён общественный транспорт, работающий в Кировске и на маршрутах между Кировском и Апатитами, устанавливаем детские площадки и ремонтируем дворы, а также озеленяем общественные территории, открыли выставочный зал историко-краеведческого музея, модельную библиотеку, виртуальный зал и отремонтировали помещения дворца культуры, идёт реконструкция кинотеатра «Большевик». Также мы построили спорткомплекс с канатной дорогой и системой искусственного оснежения горнолыжной трассы, открыли IT-куб, «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», обновили МФЦ», – рассказал губернатор.

В ближайшее время начнётся строительство четырёхполосной дороги, которая свяжет Апатиты и Кировск.

«Реконструкция начнётся сразу, как только позволит погода. Это серьёзный, важнейший инфраструктурный проект для двух населённых пунктов», – подчеркнул глава региона. 

Также губернатор поблагодарил компанию «ФосАгро» за внимание к городу и его жителям.

«Совершенно очевидно, что Кировск активно развивается. Я хочу поблагодарить наших партнёров – компанию «ФосАгро» за совместную работу по развитию города. Наше последнее соглашение предусматривает инвестиции в 15 млрд рублей на развитие различных сфер в Кировске и Апатитах в 2022-2024 годах. Также напомню, что Кировск вошёл в состав Кировско-Апатитской агломерации в части опорных населённых пунктов Арктики. И по поручению Президента России мы работаем над мастер-планом для него», – сказал Андрей Чибис. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Кировске рассказал глава администрации города Юрий Кузин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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