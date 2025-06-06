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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 20:00

В ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития шестнадцати опорных городов Арктики

Сегодня в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило в режиме ВКС, Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости выделения отдельных лимитов на реализацию мастер-планов дальневосточных и арктических городов.

Глава государства напомнил, что соответствующая работа по включению в нацпроекты мероприятий мастер-планов ведется, и в ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития шестнадцати опорных городов Арктики.

«Есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Прежде всего, они связаны с финансированием. В этой связи считаю возможным поддержать предложение Министерства финансов и поговорить о выделении специального, отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Он должен поэтапно выйти на уровень не менее пяти процентов от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. Просто нужно программы посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона, стратегически важного для России», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее с такой инициативой выступал губернатор Андрей Чибис, она была поддержана, в том числе, на заседаниях возглавляемой им профильной комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика».

«Прежде всего хочу поблагодарить Владимира Владимировича за утверждённый им перечень поручений по итогам визита в Мурманск, на Международный арктический форум. И за тот список приоритетных объектов для опорных городов, который приложен к перечню. Принципиально важно, чтобы в новом бюджетном цикле эти объекты нашли отражение в бюджете в рамках специальных разделов национальных проектов, созданных по поручению президента. Мы понимаем бюджетные ограничения и поэтому эти объекты надо приоритизировать в рамках действующих лимитов, в том числе направляя на эти цели экономию от торгов и иные высвободившиеся средства», – прокомментировал губернатор по итогам заседания.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548167/#&gid=1&pid=1

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