В ближайшее время пять новых спортивных комплексов появятся в Кандалакше

В ближайшее время в Кандалакше будет реализован ещё один значимый проект. В лесу за речкой появятся пять новых спортивных комплексов, в том числе, для воркаут. Их разместят на наиболее популярных среди горожан маршрутах.

Тренажёры разные, использовать их смогут все желающие, независимо от физической подготовки. Благодаря региональной программе поддержки народных инициатив, уже в начале октября можно будет оценить результат.

В рамках проекта будут закуплены ещё несколько вагончиков. В них можно будет переодеться и взять напрокат лыжи и ватрушки. Так что, новый спортивный сезон обещает быть интересным и активным.