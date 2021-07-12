В ближайшее время рыбаки в Умбе смогут активно добывать горбушу, сдавать её на завод и получать деньги - Андрей Чибис

В рамках воскресной рабочей поездки в Умбу губернатор Андрей Чибис посетил рыбоперерабатывающий завод «Терский берег» и встретился с местными рыбаками.

«Проблемой рыбаков из Умбы стало то, что закончились сроки аренды их участков, а по новому закону дальнейшая аренда возможна, только если есть перерабатывающий завод. Для того, чтобы им помочь, мы выделили деньги, и Корпорация развития области построила такое предприятие, – пояснил глава региона. – Сейчас завершаются процедуры по оформлению самих участков, которые проводит Росрыболовство. И мы надеемся, что в ближайшие две недели все документы будут оформлены, а рыбаки уже полноценно смогут активно добывать горбушу, сдавать на завод и получать за это деньги».

Губернатор также добавил, что в Умбе ловля горбуши – традиционный вид малого предпринимательства, поэтому основная задача – сохранить и дать все возможности для развития рыбакам Терского берега.

«12 июля пройдёт заседание федеральной комиссии. И после этого необходимы ещё несколько дней, чтобы все документы были оформлены на федеральном уровне. Мы постараемся сделать всё, чтобы максимально сократить эти сроки, – сказал Андрей Чибис. – Хорошо, что в мой прошлый приезд в Умбу рыбаки сказали о том, что есть риск потери участков, и мы быстро постарались решить эту проблему. Сейчас неводы заполняются, рыбаки готовы к добыче. Как только будут оформлены все документы, рыба пойдёт на завод».

Создание цеха по переработке рыбы в Умбе реализовывалось в рамках инвестиционного проекта Корпорации развития Мурманской области. Объект введён в эксплуатацию в мае этого года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, производственная мощность предприятия составляет около 3 тонн беломорской сельди и порядка 1,6 тонны горбуши в сутки. Завод оснащён линией посола, также на предприятии имеются льдогенератор, камера шоковой заморозки и рефрижератор. Выпускаемая продукция – сельдь пряного посола в индивидуальной упаковке, мороженая в брикетах, охлажденная и горбуша мороженая непотрошеная в брикетах.