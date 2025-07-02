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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.25 14:30

В ближайшее время в гарнизонах Мурманской области начнутся масштабные работы по обновлению инфраструктуры

Глава региона Андрей Чибис 1 июня провёл совещание по формированию комплексного плана программы реновации ЗАТО с учётом новых поручений Президента Российской Федерации.

Напомним, что за шесть лет в рамках нацпроектов, стратегического плана «На Севере – жить!» и программы реновации было реализовано более трех тысяч мероприятий на общую сумму порядка 28 млрд рублей. Из них – 15,6 млрд – средства федерального бюджета, и свыше 12 миллиардов – областного.

За это время построили школы в Североморске и Печенге, а также капитально отремонтировали 37 учебных и социальных заведений. Кроме того, построили шесть детских садов, амбулатории и ФАПы. Обновили 969 квартир и 360 домов. Отдельное внимание уделили формированию комфортных условий для развития и досуга взрослых и подрастающего поколения: построили и реконструировали 6 объектов культуры, а также 10 спортивных учреждений, в том числе ФОК в Заозерске, открыли 14 молодежных пространств. Помимо этого, установили порядка 60 современных детских и спортивных комплексов, благоустроили 26 общественных пространств, отремонтировали 105 км дорог.

«Прежде всего, мы занимались обустройством жилых помещений, домов, дворов, социальных объектов и автодорог, а также строительством новых объектов в наших гарнизонах. На Международном арктическом форуме Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал предложение о продлении программы до 2030 года включительно с объёмом финансирования не менее 10 миллиардов рублей», — отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что ранее от жителей муниципалитетов, руководителей администраций и профильных ведомств поступило более 350 предложений. В установленные сроки их приоритизировали, впереди кропотливая задача: точечная отработка ряда пунктов для «сбивки» окончательного плана мероприятий и представления федеральному правительству.

В этом году в планах — реализация более 70 мероприятий. В том числе капитальный ремонт здания и концертного зала Центра творчества и досуга в Гаджиево, школы №22 в Оленегорске-1, многоквартирных домов в Североморске, Александровске, Заозерске, Видяево, Оленегорске-2 и Спутнике. В Видяево, Заозерске, Корзуново и Полярном снесут неэксплуатируемые зданий.

В ближайшее время в гарнизонах Мурманской области начнутся масштабные работы по обновлению инфраструктуры, например, в Высоком капитально отремонтируют станцию водоподготовки, построят детские сады в Печенге, Корзуново, Килпъявре, Гаджиево, школу в Алакуртти. Также продолжится капитальный ремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания в Заозерске.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой принял участие в совещании по вопросу формирования комплексного плана реновации ЗАТО до 2030 года

– Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина программа реновации ЗАТО в нашем регионе вышла на новый уровень, – отметил Сергей Дубовой, комментируя итоги совещания. – Многое уже сделано, теперь выделяются значительные средства для создания достойных условий для жизни наших военнослужащих и их семей. Гарнизоны должны преобразиться, став современными и удобными для жизни. Более 350 предложений поступили с мест – от жителей гарнизонов, руководителей администраций. Необходимо их все проанализировать и сверстать в единый план мероприятий. При этом, работа по реновации ЗАТО продолжается. В текущем году будет реализовано более 70 мероприятий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по прямому поручению президента Владимира Путина будут реконструированы Дом офицеров Северного флота и Центральный спортивный клуб, а также капитально отремонтированы здания ЦРБ в ЗАТО Североморск.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549651/#&gid=1&pid=3

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