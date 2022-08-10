Глава региона Андрей Чибис и председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев подписали инвестиционный контракт о реализации проекта развития Ковдорского ГОКа на ближайшие 10 лет. Объём средств составит около 100 миллиардов рублей.

«Без этих инвестиций в развитие Ковдорский ГОК перестал бы работать в 2027 году. Благодаря этому проекту предприятие продолжит стабильную с увеличением добычу и производство до 2047 года, то есть около 25 лет гарантированной работы. Кроме того, это 23 млрд налоговых поступлений в бюджет региона, а, самое главное, это вторая жизнь для Ковдорского ГОКа», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Подписанный контракт определяет, что в ближайшие 10 лет в Ковдорский ГОК будет инвестировано около 100 млрд рублей. Средства позволят обеспечить рост добычи, модернизацию обогатительных фабрик, увеличение объёмов производства конечной продукции и будут содействовать стабильной, долгосрочной и эффективной работе градообразующего предприятия. В ходе реализации проекта будут созданы новые рабочие места, обеспечены дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

«Это возможность расширить производственную базу Ковдорского ГОКа, расширить площадку, внедрить новые технологии, поднять производительность труда, увеличить объёмы производства и отгрузки продукции и, самое главное, обеспечить стратегические перспективы для развития добывающего предприятия», - прокомментировал председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Также Ковдорский ГОК в приоритетном порядке планирует привлекать к реализации своего инвестпроекта организации, предприятия и работников из Мурманской области.

Дополнительно до конца августа запланировано подписание соглашения правительства Мурманской области с «ЕвроХимом» об инвестициях в социальную и образовательную сферу Ковдорского округа, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/